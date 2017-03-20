老翁騎單車體力不支路倒 龍潭警助翁返家

83歲李姓老翁手握約4萬元現金，騎單車路倒，所幸被龍潭警方救援。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局石門派出所19日晚間接獲民眾報案，發現中正路佳安段有自行車路倒事故，警方道場發現83歲李姓老翁手握約4萬元現金，卻無法表達身分，趕緊用巡邏車載回派出所，後來發現車上有字條寫上老翁名字，確認老翁住處後，將其送返回家。

老翁說，騎著腳踏車外出要到石門水庫遊玩，因腳踏車脫鏈無法繼續騎乘，只能牽著回家，未料天色已晚且下著雨，最後體力不支倒地，又無法求助路人。警方要以巡邏車載老翁回家時，老翁堅持自行車也要一起上車，不然不願回家，警方只好到附近借貨車，載老翁的自行車，老翁這才肯配合警方。老翁家人見到警方帶著老翁回家，相當驚訝，家人說，原本要到派出所報案，沒想到老翁就回家了，相當感謝警方協助。

(中時)