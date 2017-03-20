陸海軍罕見揭露擴編 最強驅逐艦支隊曝光

中國軍媒《當代海軍》微信公眾號罕見公布目前裝備最先進的南海驅逐艦支隊「九弟」全家福，間接證實中國海軍力量擴編。(圖/環球時報)

中國軍媒《當代海軍》微信公眾號近日公布目前裝備最先進的南海驅逐艦支隊「九弟」全家福，該支隊由6驅4護組成，是海軍第一支列裝相控陣雷達、具備艦空導彈垂直發射能力，能夠進行區域防空的部隊。此一訊息間接證實中國海軍力量擴編，這種趨勢未來也會繼續。

據《環球時報》報導，「九弟」家庭成員包括舷號170、171、172、173、174和175等6艘驅逐艦，以及舷號為572、573、574、575等4艘護衛艦。就水面主戰艦艇而言，此前海軍各個艦隊的驅逐艦支隊一般都維持在「4驅4護」的規模編制。

有分析認為，未來各個驅逐艦支隊可能發展為「6驅6護」，這樣能確保2艦執行任務、2艦換崗途中、2艦休整，比原來「4驅4護」更加合理。未來「九弟」很可能成為第一支實現「6驅6護」的驅逐艦支隊。不僅如此，屆時個別驅逐艦支隊型號落後、力量薄弱的現狀也會有很大改觀。

海軍軍事學術研究員張軍社表示，日本在釣魚島和南海問題上不斷挑釁中國，台獨勢力氣焰囂張，為維護中國主權、安全和領土完整，海上防禦力量也要不斷加強，不只是海軍陸戰隊，還要加強水面作戰力量、潛艇部隊、航空兵部隊等新型力量。

近年來中國海軍新型主戰艦艇綜合作戰能力有很大提高，不但防空、反艦以及反潛等綜合能力提高，資訊化程度也很高，遠端攻防能力也在不斷增加。但張軍社認為，除了水面艦艇更新換代，海軍還需要大力發展航母、核潛艇和兩棲艦船，確保國家安全戰略力量。

(中時電子報)