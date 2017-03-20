機場安檢省時有方法！專家：別穿這5類衣物自找麻煩
出國旅遊，能否安全、快速通關非常重要，若某一環節耗費時間過久，有可能延誤到之後的旅遊行程。如何提升機場安檢速度？旅遊搜尋網站Skyscanner依據美國運輸安全局專業人士工作經驗，整理出5種機場不宜穿戴衣物。
1.長裙、連身裙
長裙、連身裙在安檢人員眼中是「可疑物品」，若不想浪費時間，讓安檢人員以掃描棒四處拍打，建議別穿長裙、連身裙赴機場。
2.金屬小髮夾
金屬小髮夾會觸發金屬探測器，想在安檢關卡省麻煩，建議先將頭髮簡單以髮圈綁起，過完安檢後再使用小髮夾。
3.口袋多的褲子
穿口袋多的褲子非常方便，但在過安檢時，它必定會成為你的一大惡夢，安檢人員必須仔細檢查口袋中是否裝有違禁品。
4.金屬手鐲、項鍊
和金屬小髮夾道理相同，過安檢時會觸發金屬探測器，為免麻煩，盡量不要在過安檢關時使用！
5.難穿脫的鞋子
靴子、登山鞋在過安檢時，會被要求脫下檢查，因此延長安檢時間，建議選一雙舒適平底鞋。
(中時電子報)
文章來源：Skyscanner
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