英戰地甜心慶百歲 美顏投射多佛懸崖

二次世界大戰期間知名歌手薇拉琳恩今天以特別的方式來慶祝她100歲生日：將她的肖像投影在知名觀光景點多佛白色懸崖（White Cliffs of Dover）上。

法新社和「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，英國歌手薇拉琳恩（Vera Lynn）在聲明中說：「用這樣美麗的方法慶祝我的生日是何等榮幸，我真的對這樣美妙的舉動感到非常開心。」

有「戰地甜心」之稱的薇拉琳恩以在二戰期間提振軍隊士氣而聞名，她當時不遠千里前往埃及、印度和緬甸舉行勞軍演唱。

1942年發行「多佛白色懸崖」名曲後，她的名字就與這世界知名的懸崖脫不了關係。

薇拉琳恩補充說：「當我們今天看著這座白色懸崖時，我將惦記著我們所有英勇的軍人。這座懸崖是他們離鄉赴沙場前看到的最後一個景象，也是那些幸運生還軍人返鄉時所看到的第一個景象。」

薇拉琳恩也發行新專輯來慶祝百歲這個重要的里程碑，成為第1位在100歲還發行專輯的歌手。（譯者：中央社陳昱婷）1060320

(中央社)