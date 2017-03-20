破解詐騙 警：要錢免談
詐騙事件層出不窮，就算是老梗，還是有人被騙，台南市警局新營分局長王森瑒今天一語道破破解詐騙的最好方法，就是「要錢免談」。
台南市警局今天公佈破獲及攔阻2起詐騙事件，第一件發生在新營地區，1名68歲老翁接獲假檢察官來電，對方要求監管帳戶，且交付法院凍結管收執行命令，老翁急忙到銀行匯款3萬美金，所幸行員驚覺有異，通知警方攔阻下來。
另一起是警方在東區中華東路二段逮到28歲無前科的章姓車手，起出提款卡、點鈔機等。警方調查，章男提款遍及東區、中西區及北區，已提領55萬元，受害於這個詐騙集團的有5人，其中1人財損88萬元，部份款項被其他車手領走。
王森瑒說，詐騙集團慣於製造讓人緊張、且需單獨面對的情境，再拐騙金錢，破解最好的方法就是「要錢免談」，且立刻撥打165反詐騙專線諮詢。
目前，新營分局已設立防詐騙三道封鎖線，和「鄰里長」、「超商店員」及「銀行行員」分別成立Line群組，不只宣導防詐騙觀念，還能即時通報，立刻攔阻，不讓詐騙集團得手。1060320
(中央社)
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