清大力挺在地稻農 優質米直達校園餐廳

國立清華大學表示，校園今起引進新竹在地稻米，把健康無毒的新米直送校內學生餐廳，以實際行動支持在地小農，打造更優質的校園飲食環境。

清華表示，校內餐廳每天必須提供超過8000人以上的飲食，該項計畫獲得校園餐廳6間店家支持，希望藉此機會讓全校師生瞭解食材的產地來源，吃得更安心、美味，也一起用行動支持新竹在地小農。

今天學校師生以「Locavore」質樸木牌，為合作餐廳掛牌，包括風雲樓自助餐、益蘭素食、漢城、越好食堂、倆小食、也果蔬食，同時宣告活動起跑。

在新竹市香山區祖傳三代務農的農友劉世鑑，有5個兄弟，其中3位皆務農，此次與清華合作直送稻米給校園師生，兄弟們抱持很大期待，希望得到消費者肯定，直呼「我們對自己種的米品質有信心，你們吃吃看就知道！」

合作店家之一的「也果蔬食」店長Wilson表示，這次由在地農友直送的稻米，的確比以前用米來得好吃，且保證健康無毒，很高興透過這項合作計畫，讓全校師生享有美味而健康的飲食環境。

主辦團隊今天也公布集點推廣活動，邀請更多師生到風雲樓餐廳「享用在地米、集點換健康」，即日起至4月7日止，凡於風雲樓6間合作餐廳消費一份餐點，即可獲得1點，集滿8點即獲40元優惠券。1060320

(中央社)