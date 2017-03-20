MLB》大都會塞炮展強肩！站不穩照秀阻殺

塞斯佩迪斯20日熱身賽大秀阻殺美技。(截自大聯盟官網)

大都會「塞炮」塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)擁有過人的雷射肩，已經不是什麼新聞，但若他用宛如游擊手跑傳一壘的動作，從左外野阻殺二壘成功，那可就相當驚人了！20日他在對上馬林魚的熱身賽中，就展現了這種防守美技，告訴大家「他能做得到！」

大都會此役派出狄葛朗(Jacob deGrom)掛帥主投，前3局僅2上遭馬林魚5棒丹德克(Matt den Dekker)擊出陽春炮失1分；比賽進行到4上，狄葛朗連續解決兩名打者後，遭6棒B.安德生(Brian Anderson)擊出平飛球，正好越過三壘手凱利(Ty Kelly)頭頂。

球一路滾往左外野，眼看安德生要直闖二壘，在邊線附近追到球的塞炮，還沒把身體轉正，就用宛如游擊手跑傳的方式把球傳向二壘；驚人的是，球進到二壘手尼爾華克(Neil Walker)手套時，安德生竟還離二壘差至少3步以上！想當然爾，最後安德生只能摸摸鼻子回到休息室。

尼爾華克接到球時(紅圈)，安德生還離二壘有一大段距離。(截自大聯盟官網)

除了秀守備美技，擔任3棒的塞炮2打數也貢獻1支安打，另有1次保送，不過他的表現未能助大都會贏球。6上由鈴木一朗本場第2支安打領頭，加上丹德克、巴恩斯(Brandon Barnes)雙雙開轟，助魚軍單局一口氣進帳6分奠定勝基，儘管9下大都會狂打5分試圖反撲，最終仍以5比7敗下陣來。

(中時電子報)