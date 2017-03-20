立委質疑國旅補助有弊端 觀光局2個月內查清

立委質疑3億元國旅補助案有弊端，交通部長賀陳旦裁示2個月查清提出詳細報告。（廖德修攝）

去年11月開始實施的「擴大國旅補助方案」總額3億元已於1月初執行完畢，目前進入核銷階段。今天上午立法院交通委員會民進黨立委黃國書指出，有旅行社業者報銷有問題，如一人擔任幾家旅行社負責人，一團拆成幾團等，甚至一個司機同時開兩輛遊覽車等，恐有弊端。

觀光局長周永暉表示，目前已核銷了20%左右，還沒有發現異狀，會再仔細查核。因旅行社當初都有簽切結書，如果確實違反規定，仍可追回補助款。交通部長賀陳旦則向立委承諾，一定在2個月內查清，向外界提出明確的報告。

(中時)