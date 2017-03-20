提勒森向川普簡報亞州行 傳中方尋求美方再確認一中政策

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美國國務卿提勒森20日前往白宮就此次亞洲三國訪問，向川普總統進行報告。在此之前，美國國務院表示，川普期待與中國國家主席習近平很快面對面會談；美國媒體則指出，中方官員因川普的不確定性，屆時將尋求美方再度確認一中政策。

提勒森19日結束此行在亞洲日本、韓國和中國訪問，從北京搭機返回華盛頓後，隨即於美東時間20日中午1時35分前往白宮親自向川普總統報告。依白宮發布時間表顯示，報告時間長達一個半小時，直到3時止。預料提勒森將向川普說明北韓、貿易和川習會等相關事宜。

美國國務院19日在提勒森結束北京之行後的新聞稿指出，提勒森向習近平轉達，川普期待與習近平「很快」面對面會晤，討論有關勾勒出美中未來關係的路線。

國務院新聞稿中說，習近平和提勒森都同意美中可有更大的合作機會，但認知兩國間有不同處，未來也將如此。

提勒森訪問中國任務之一是為川習會鋪路。川普擬邀請習近平於4月6至7日，前往佛羅里達州寓所訪問。中國大陸外長王毅證實，會晤在安排中。

不過，白宮迄今尚未正式宣布川習會。《紐約時報》引述不具名外交官透露，川習會將在4月初舉行，屆時中方將尋求美方再度確認，美國承認北京為代表中國的唯一政府，以及美國不與台灣保持外交關係的「一中政策」。

報導指出，川習雖在2月通電，但川普的不確定性讓中方官員始終無法相信，亟欲進一步要求美方釐清一中。此外，川普的經貿團隊也將前往佛羅里達，中方力阻美方提高關稅與對中方投資的限制。

美方發布的新聞稿中，提勒森訪問北京期間，均未提及一中、台灣議題。但提勒森在與習近平晤面的演說中，引用了中國「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」新型大國關係的用語，引起華府外交界對美方接受中方議題設定的揣測。

(中時)