新北三重道路下陷 瓦斯修復止漏
新北市三重區成功路108巷口，路面塌陷約20公分。搶修過程，又發生瓦斯洩漏。現場已開挖讓瓦斯止漏。管線預計今天下午4時更換完成，6時完成回填。
新北市府消防局表示，現場戒備。工程單位在今天上午接近10時已經找到瓦斯洩漏點，陸續更換管線中。
消防局說，成功路108巷口，及成功路，共2線車道受影響，未影響民宅。在瓦斯洩漏之際，警、消人員擔心有人車遭波及，立即趕到現場查看。
消防局說，三重區成功路108巷口，地面坍塌現場長約10公尺、寬約8公尺、下陷約20公分。經查現場排水溝側溝溝體破損，造成附近泥沙掏空。
今天凌晨2時許，已回填部分卻又再度坍陷，空氣更瀰漫出瓦斯氣味，怪手在現場開挖，發現有瓦斯洩漏，工程單位找到一條瓦斯管線察看，瓦斯公司人員到場測量，上午找到漏氣點，暫時修復填補，不要讓瓦斯持續洩漏。
三重區公所、市府工務局養工處、新海瓦斯等單位全力處理善後。搶修工程持續進行，呼籲前往中興橋的民眾改道。 1060320
(中央社)
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