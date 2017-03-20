斷腸草誤服有解藥 喝新鮮豬羊血

中國大陸廣東省偶爾會出現有人誤服致命草本植物斷腸草的新聞，原來斷腸草是有解藥的，就是新鮮豬羊血。

廣東信息時報今天報導，廣州市白雲區神農草堂中醫藥博物館收藏了各種草本植物，外界可從中了解中草藥文化和涼茶文化。

據報導，在毒草區存在斷腸草和「見血封喉」，這些草藥都可以在武俠小說中聽到。

據介紹，斷腸草開的花和金銀花非常像，金銀花細看是黃白相間的，而斷腸草的花則和它不一樣。市民如果要買金銀花要到正規的藥店購買，不要隨便在路邊購買，以防萬一。

此外，「見血封喉」是一種含有劇毒的樹木，長得很高大，毒素在它的汁液裡，如果汁液碰到人體的傷口，人體就會中劇毒，片刻即可致死。

館內專家介紹，斷腸草的特點是葉子上最具毒性，越嫩越毒，若誤服可以喝新鮮豬羊血，因為這些血內含可解毒的生物蛋白(酉每)。

至於「見血封喉」，報導沒有提到解藥。

在廣東，民眾誤服斷腸草的新聞偶有發生。本月3日，河源市一對夫婦就因為錯以斷腸草煮湯，喝湯後差點喪命。

另據報導，廣東省人大代表龍利源於2012年底與友人吃火鍋時，遭人以斷腸草毒害身亡，情節仿似武俠小說。1060320

(中央社)