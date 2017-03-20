拒棄豁免接受調查 美外交官遭紐國驅逐

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美國拒絕放棄外交豁免權，讓紐西蘭調查重大罪案的員警偵訊1位美國外交官之後，這位外交官今天遭紐國驅逐出境。

法新社報導，媒體並未披露此位外交官涉及的犯罪，但報導說，此人上週鼻樑斷裂、眼睛黑青地離開紐西蘭。

紐西蘭外交部長麥卡利（Murray McCully）表示，對美國拒絕放棄外交豁免感到「失望」，因此要求此人離境。

他今天發給法新社的聲明說：「威靈頓的官員和我國駐華府的大使已對美國清楚表示，外交官應遵守紐西蘭法律，也應該在紐西蘭面對司法。」

警方表示，3月12日清晨接獲報案趕往威靈頓郊區的下哈特（Lower Hutt）處理1起事件，「美國駐威靈頓使館的1名人士涉案」。

警方趕抵現場時，該名人士已經離開，警方沒有逮捕任何人。1060320

(中央社)