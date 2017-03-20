網路借書就近取 台企上海百腦匯成網點
台商在上海投資的百腦匯商場被上海徐匯區圖書館選為預約取書網點之一，民眾透過網路平台預約借書後，圖書將書送到商場服務台，省去讀者借書路程與搜尋圖書的時間。
中國大陸上海市徐匯區圖書館的「約書吧」服務，以數位閱讀機、微信為載體，方便讀者獲取圖書館的紙本文獻、數位圖書等資源，開啟「檢索－預約－借閱－遞送」的「互聯網+」服務新模式。
百腦匯上海店近日攜手徐匯區圖書館，在商場一樓服務中心設立「約書吧」網點。民眾在「約書吧」輸入關鍵字，找到想借的書後，只要選擇百腦匯上海店為取書地點，就可到現場領書。
百腦匯表示，民眾不僅可以享受到預約取書的便利，商場4樓的「電腦醫院」旁還打造了閱讀專屬空間，徐匯區圖書館提供很多書籍，讓前來修電腦的民眾閱讀，打發等待的時間。
百腦匯是藍天電腦集團在中國大陸地區最大的投資專案，從1998年成立至今，為中國大陸第一個資訊商場品牌，已在中國大陸共22座城市布點。1060320
(中央社)
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