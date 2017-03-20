與扁同席 陳菊：事先不知扁會出席

前總統陳水扁昨晚出席兒子陳致中在高雄舉行的「快樂希望協會」會員大會晚宴，並與高市長陳菊等民進黨政要同席，陳菊今天說，「我事先不知道他會來」，因還有行程也沒久留。

陳菊上午視察高市中華路再造工程受訪時，做以上表示。

陳致中在臉書PO出「快樂希望協會會員大會，千人齊聚一堂，致中連任理事長，用快樂的志工精神，打拼希望的台灣，謝謝大家對陳總統的關心。」，並張貼陳菊、議長康裕成、立委陳其邁、管碧玲、許智傑、高市議長康裕成到場同席及合影畫面。

由於昨天是三一九槍擊案13週年，陳菊此舉的政治意涵引起媒體關注，陳菊上午面對媒體追問表示，對於昨晚的活動她事先並不知道陳前總統也會出席；她因還有其他行程並沒久留，因此只簡單聊一天，對扁說看他精神很好，大家都很高興，並希望他越來越健康。1060320

(中央社)