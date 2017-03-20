超商店員遭潑熱咖啡 奧客：不小心手滑

兩名男子昨天在一家超商疑不滿服務態度，把滾燙咖啡「甩」進櫃台與店員，還假好道歉說「不小心手滑了」。這樣舉動引發網友痛批。店長今天說，「難道花錢就是大爺嗎？」。

宜蘭一家連鎖便利超商，昨天有兩名男客人聲稱不滿女工讀生服務態度，隨手就將煮好的熱咖啡往櫃台內的女工讀生方向潑灑，之後還特別對女工讀生說「我不小心手滑，對不起喔」。櫃台作帳的表單、鈔票、地板，全是咖啡。女工讀生所幸沒有被燙傷。

這兩名男子隨後被稱為「手滑哥」與「退錢伯」。

高姓店長今天出面接受媒體採訪時說，這兩名男子不是熟客。事發時，兩男共點4杯咖啡。女工讀生一開始就詢問咖啡中是否加糖，有1男說「要」。當女工讀生為顧客加糖後，對方又改口說「不要」，改要求糖包。

高姓店長表示，當時負責店面的副店長看情況不對，示意女工讀生重做，並向客人告知「下次可以事先提醒店員」，誰知引來這兩男不悅，抱怨服務態度不好。

從監視器畫面觀察，「退錢伯」堅稱「女工讀生將熱咖啡用丟的給他，若不願意賣就不要賣」；「手滑哥」隨後將滾燙的熱咖啡連同袋子往櫃台「甩」，還說「不小心手滑了，對不起」。

「難道花錢就是大爺嗎嗎？」高姓店長不捨說，這名女工讀生只有17歲，她自食其力賺取生活費、貼補家用，打工的孩子就不該被尊重嗎？希望消費者在消費的同時，能給予基本的尊重。1060320

(中央社)