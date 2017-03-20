補助國旅業者造假 賀陳旦：2個月詳查
民主進步黨籍立委黃國書今表示，交通部觀光局補助國旅，卻有旅行社以假資料申請的狀況；交通部長賀陳旦表示，2個月內詳查清楚，觀光局長周永暉也說，若有不符一定會追回。
立法院交通委員會今邀請交通部長賀陳旦等人列席，專題報告「因應陸客縮減及新南向政策推動，我國觀光發展轉型之檢討，未來如何有效提升觀光競爭力」，並備質詢。
黃國書質詢時表示，政府為了因應中客減少，協助相關業者度過危機，2個月內快速通過了「新台幣3億元擴大國旅補助方案」，並在2個月內就被申請完畢，但申請團數前10名的旅行社，就發現了多項疑點。
黃國書說，有不同旅行社卻是同一個負責人，規避觀光局訂下每月20團上限的規定；申請補助的團體，同一群人可以出現在同一天不同的核銷照片中，還有同一名司機、同一時間為2個旅行社開車；部分申請補助出現一條龍情況，從旅行社、餐廳、申請協會到遊覽車公司等，全都是同一個負責人。
黃國書質疑，這些顯而易見的造假，為何觀光局依然核銷？政府成了冤大頭，不只不能幫忙觀光轉型，有心旅行社更透過巧門，分食3億元補助大餅。
周永暉表示，也許有一些不是很合法的業者，一定把它查出來，如果不符規定的話，補助款一定追回，「這是一定的」；賀陳旦也說，會在2個月內詳查清楚。1060320
(中央社)
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