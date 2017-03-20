蔡總統感謝安倍：台日積極合作

我要評比

總統蔡英文今天接見日本自民黨青年局長鈴木馨祐等人，特別感謝日本首相安倍晉三政府在新政府上任後，展現積極合作態度，「我政府也同樣會展現積極合作的態度」。

蔡總統與副總統陳建仁接見鈴木馨祐眾議員等人，訪賓由日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫陪同，國家安全會議秘書長吳釗燮及外交部次長吳志中在座。

蔡總統表示，非常歡迎鈴木馨祐第5度率國會及自民黨青年局重要幹部訪問台灣。

蔡總統說，新政府上任後，非常重視台日關係，目前負責對日事務的駐日本大使謝長廷、亞東關係協會會長邱義仁，都是非常資深的政治家，相信他們一定可在現有基礎上，深化兩國交流。

陳副總統表示，訪賓是日本政壇年輕力量，鈴木馨祐再次率團訪台，就是台日雙方友好關係最佳典範。

陳副總統說，台、日無論是從地緣政治或從歷史角度看，雙方在實質交流與人民往來非常緊密，尤其在經貿、觀光與文化等領域互動更是頻繁，且台日是共享民主、自由及人權等基本普世價值重要夥伴，政府將秉持踏實外交精神，持續強化台日雙方穩定且友好關係。

陳副總統表示，今年起，日本對台外交窗口正名為「日本台灣交流協會」，象徵台日關係更上層樓，也是兩國政府不斷努力成果。

陳副總統說，台日企業在海外有許多據點，雙方如彼此分享資源，相互協力，深入新興國家，特別是東協和南亞潛力市場，相信必能使台日互蒙其利。

陳副總統表示，政府正積極推動「新南向政策」，期盼與區域內各國進行更多元交流合作，歡迎日本企業參與台灣創新產業計畫及新南向政策，希望訪賓能協助台日雙方開創更多產業交流合作機會，使雙方關係更上層樓。

另外，陳副總統期盼訪賓繼續強化「台日交流聯誼會」交流，支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）及「世界衛生組織」（WHO）等國際組織及區域經濟整合。相信透過雙方不斷頻繁交流與互訪，必能增進兩國間相互理解，共同創造雙贏。1060320

(中央社)