苗栗竹南樂齡24日開學囉！祖孫一起打太鼓

我要評比

苗栗縣竹南鎮樂齡學習中心將於24日上午9點在竹南鎮佳興社區活動中心辦理開學典禮。佳興社區發展協會承辦竹南鎮樂齡學習中心已邁入第四年，以 「藝佳興」為發展概念，象徵社區就像大家庭，由社區居民共同營造高齡友善的學習環境。

當地佳興里長陳金鑾熱心投入竹南鎮樂齡學習中心，學員人數每年成長，今年課程開設地點也擴增7處，方便高齡長者就近學習，今年也首次開放網路報名，學員們透過手機就初步完成報名手續，省去學員排隊報名時間，獲得學員好評。

竹南鎮樂齡學習中心今年規畫生活安全、運動保健、社區劇場、文化創意變變變、銀髮美聲、手工藝、太極柔力健身球、創意氣球製作等豐富課程，其中二間代太鼓課程，是竹南鎮樂齡學習中心最受歡迎課程，祖孫能一起體驗擊鼓節奏，有助促進親子間情感交流。

竹南鎮樂齡學習中心以服務長者，歡迎樂齡朋友加入「快樂學習、忘記年齡」行列， 有興趣的民眾請電洽479170詢問，陳里長。

(中時)