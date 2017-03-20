傳藝文資合作 宜蘭園區成文化就業基地

國立傳藝中心與文化資產局合作「民間傳統藝術展演推廣計畫」，文資局培訓的年輕藝師得以有更多舞台表演，傳藝中心也成為文化就業新基地。（簡榮輝攝）

國立傳藝中心與文化資產局合作「民間傳統藝術展演推廣計畫」，文資局培訓的年輕藝師得以有更多舞台表演，傳藝中心也成為文化就業新基地。（簡榮輝攝）

國立傳藝中心與文化資產局合作「民間傳統藝術展演推廣計畫」，文資局培訓的年輕藝師得以有更多舞台表演，傳藝中心也成為文化就業新基地。（簡榮輝攝）

文化部於2007年推出「國家級登陸無形文化資產-重要傳統藝術保存者(團體)接班人傳習演出計畫」、「無形文化資產重要傳統工藝示範與推廣計畫」、「民間傳統藝術展演推廣計畫」三大焦點計畫，如今已培訓一批傳統藝師，今年文化資產局與傳藝中心合作，只要藝師取得文資局計畫的結業證書，即可到傳藝中心演出，也讓宜蘭傳藝園區成文台灣文化就業新基地。

國立傳藝中心主任吳榮順今(20日)表示，文資局在上述的「人間國寶」計畫中，已登錄了23項、33件無形文化。此外，文資局也將這些傳藝文化教導給年輕藝師，達到文化傳承，培訓時間數年不等，相當辛苦。有了功夫卻沒舞台，實在很可惜，因此傳藝中心今年與文資局彼此合作「民間傳統藝術展演推廣計畫」，提供藝師們表演與就業機會。

吳榮順認為，本月開始即會推出相關表演節目，讓更多民眾看見藝師們的精湛演出與巧奪天工，同時看見台灣傳統藝術之美，最重要一點，讓藝師們能夠看見未來，只要取得文資局培訓計畫的結訓證明，即可到傳藝中心內演出。

「此計畫也讓傳藝園區演出更加豐富多元。」吳榮順說，傳藝中心經營權去年底易手，今年1月21日開幕，因時間倉促，許多節目無法正常上演，如今，透過「民間傳統藝術展演推廣計畫」，傳藝中心可以每月都有來自全台不同的傳統藝術表演節目可以呈現。

傳藝中心首波駐點演出團隊，將邀請悟遠劇坊、台北木偶劇團在園區內帶來歌仔戲與布袋戲表演。

(中時)