中市主委盃暨台日少年軟式棒球錦標賽 今起開打
「2017第七屆台中市主委盃暨台日少年軟式棒球錦標賽」，20日在台中萬壽棒球場熱鬧開打；來自台灣、日本、大陸共29支少棒隊伍齊聚一堂，即日起至23日，分別於萬壽、金龍、太原、東英棒球場角逐高下。體育處歡迎各界前往觀戰為台灣隊加油打氣！
今日開幕典禮，包括市府體育處長郭明洲，以及台中市棒球委員會主任委員兼立法委員張廖萬堅都共襄盛舉；期待透過比賽切磋少棒球技、互相交流，也提升棒球運動風氣。
體育處表示，這場錦標賽依性質分為三組，包括菁英組9隊、競技組12隊及推廣組8隊；台中各國小棒球隊共25隊參賽，來訪的日本大阪國際體育交流協會也派出3支隊伍參賽，其中推廣組更首度邀請廣東中山熊貓隊參加，期待促進棒球文化交流、觀摩，進而提升基層棒球國際觀。
立委張廖萬堅說，為期四天的賽程即日起至23日，分別在台中萬壽、金龍、太原、東英棒球場進行，歡迎民眾前往觀戰！
(中時)
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