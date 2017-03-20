藍綠立委都問決策高層是誰？張小月：不是蔡總統

日前藉由特定媒體批評點名大陸國台辦主任張志軍，引發兩岸關係更緊張，這位神祕的政府「決策高層」是誰？立法院內政委員會20日邀請陸委會主委張小月出席備詢時，藍綠立委都問這個問題。張小月先是迂迴不答，但被逼問時才回答指出，不是蔡英文總統。

親民黨立委陳怡潔先問張小月，日前決策高層點名張志軍批評，誰是高層？是蔡總統還是張主委本人？外傳是小英出手教訓張志軍，張小月回答時沒有正面答覆，僅表示因為沒有具名所以不便評論。她說，兩岸還是以和為貴，溝通對話才能往前走兩岸愈來愈好。

不過陳怡潔說，兩岸在民進黨執政十個月以來，並沒有讓它愈來愈好，反而更差，可以說是已經送進加護病房，兩岸的交流也送進急診室，維持現狀看不到，都是政治性操作。

民進黨立委賴瑞隆也問，張志軍說台獨盡頭就是統一，主委認為這是否正常？張小月說，非常不好，對兩岸沒有幫助。賴問判斷是張志軍個人還是大陸高層授意？張小月說，兩岸還是要溝通，都要面臨內部壓力，但不應強調不同地方。這樣講台灣民眾很反感。

賴瑞隆問說，決策高層對張志軍的評論，是否為蔡總統意思？張小月先說沒有評論。賴瑞隆再追問，張才說：應該不是。不認為總統會說這些話。不過她也迴避回答到底誰是決策高層。

(旺報)