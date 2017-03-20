宜蘭綠色博覽會 4／1生態綠舟登場

2017宜蘭綠色博覽會將於4月1日在冬山河生態綠舟登場，代理縣長吳澤成(持麥克風者)邀請大家搭乘火車、客運前來一起綠啟航。（簡榮輝攝）

2017宜蘭綠色博覽會將於4月1日在冬山河生態綠舟登場，代理縣長吳澤成(中)邀請大家搭乘火車、客運前來一起綠啟航。（簡榮輝攝）

2017宜蘭綠色博覽會將於4月1日在冬山河生態綠舟登場，代理縣長吳澤成(左)率先體驗漬屋教學DIY，並邀請大家搭乘火車、客運前來一起綠啟航。（簡榮輝攝）

宜蘭綠色博覽會將於4月1日在冬山河生態綠舟登場，今年是綠博首次移師到武荖坑以外場域舉辦，活動場所包含冬山火車站前廣場，活動場地總面積逾30公頃，代理縣長吳澤成今(20日)到體驗區內搶先體驗醃漬蔬果，並且邀請全台民眾搭火車、客運到冬山火車站，即可享受難得的綠色生活。

邁入第18年的宜蘭綠色博覽會，除了首屆在宜蘭運動公園舉辦外，其餘都在群山環繞的蘇澳武荖坑綠營區舉辦，去年冬山河生態綠舟開幕，今年綠博也首度移師到武荖坑以外的生態綠舟進行，並將主題訂為「綠‧啟航」，希望透過開放性場域，增加社區參與程度，也讓大自然環境成為最棒的活動展館。

代理縣長吳澤成表示，過去綠博活動所要推廣的綠色環保生態概念，如今已經逐漸在民眾心中萌芽，今年綠博移師生態綠舟，也將推廣概念轉化為實地參與。而且，之前在武荖坑的交通接駁較不方便，如今生態綠舟就在冬山火車站旁邊，外地遊客無論搭乘火車、客運都可方便抵達，活動同時結合節能低碳的大眾運輸系統，邀請大家一起綠啟航。

2017宜蘭綠色博覽會將於4月1日在冬山河生態綠舟登場，活動場域有「大地藝術區」、「綠色聚落」、「綠競場」、「生態綠舟」與「水原綠境」等五大區。火車站底下的綠色聚落，無論是互動是科技的展演糧食危機議題或漬屋教學等，提供遊客DIY體驗。綠競場則可以與農事達人一起下田學習種植時蔬，合力耕耘可食風景。

縣府指出，今年的綠色博覽會除了維持一貫的「好看」、「好玩」、「好食」，也加入交通元素的「好行」。今年票券設計也有別以往，改以暢遊券形式，將生態綠舟入園券搭配200元體驗活動，遊客可以客人喜好來選擇體驗項目，同時也與在地社區、休閒農業區規劃33條深入宜蘭在地主題遊程。詳情可上「宜蘭綠色博覽會」官方臉書，或官網www.greenexpo.e-land.gov.tw/

(中時)