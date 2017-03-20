麗星郵輪明天首航停靠高雄港

麗星郵輪明天首航抵達高雄港。（圖／觀光局提供）

觀光局副局長劉喜臨（右）與亞洲郵輪聯盟人士。（圖／觀光局提供）

觀光局為耕耘國際郵輪來台市場，以活絡台灣旅遊產業爭取更多樣客源機會，特別是與周邊重要亞洲郵輪港口目的地結盟成立亞洲郵輪聯盟（Asia Cruise Cooperation，簡稱ACC），並且運用聯盟合作力量與國際郵輪公司密切合作，以吸引更多國際郵輪公司擴大在亞洲區域的經營規模。

以亞洲為營運重心的麗星郵輪，首度與亞洲郵輪聯盟合作開發出「菲律賓佬沃／馬尼拉─台灣高雄─香港」的全新航程產品，觀光局副局長劉喜臨隨團參與，預計於明天首航抵達高雄港，為亞洲郵輪旅客提供更多新選擇。

近年全球郵輪市場呈現穩定成長的趨勢，依據國際郵輪協會（Cruise Lines International Association，CLIA）2017年度展望報告顯示，2016年全球郵輪旅客數量到達2420萬人次，預估2017年將達到2530萬人次規模。檢視亞洲市場，亞洲郵輪旅客總量2016年到達208萬人次，佔全球市場比例為9.2%，市佔率年成長為32.9%，是全球成長速度最高的區域。

今年3月13日在美國舉辦的「羅德岱堡郵輪展」中ACC更展現出國際郵輪公司在亞洲郵輪市場的重要性，因此，亞洲各國近年來均積極投入新建或改建郵輪碼頭設施，以提供更完善的郵輪停靠軟硬體服務爭取國際郵輪彎靠或以郵輪母港經營。

考量台灣擁有6個國際郵輪碼頭，觀光局採「多元開發全球布局」的全球宣傳策略，希望為台灣爭取更多不同客源市場，提升台灣旅遊產業的國際競爭力，103年起開啟亞洲郵輪結盟陸續與香港旅遊發展局、菲律賓、海南及廈門合作，透過ACC的聯盟力量共同進行銷宣傳及爭取國際郵輪公司合作機會，今年度終於成功促成麗星郵輪開闢「菲律賓─高雄─香港」的全新產品，為台灣及高雄港郵輪發展找到全新機會。

觀光局長周永暉表示：「新興市場耕耘需要非常長時間的布局，我們很高興經過3年耕耘，ACC聯盟力量逐漸發揮功效。」去年底觀光局協同台灣國際郵輪協會及長榮航空公司力量，與雲頂香港集團（麗星郵輪母集團）高層討論開闢涵蓋ACC成員航程產品（含fly cruise）的可行性，該集團很快就敲定並排定今年3~5月涵蓋3個ACC成員的15航次新航線，而且是以包含高雄港在內的3母港營運模式，這正是ACC成立以來非常重要的里程碑，當然更具體實現了我國政府觀光新南向政策的具體成果。

周永暉說：「台灣要爭取更多郵輪來台，也需要更多的合作與努力，特別是港口管理單位對於郵輪進出的軟硬體整合性服務、簽證管理單位的簡化便利、旅客入出關的便捷省時、港口城市所能提供的獨特旅遊體驗魅力，在在都是影響著國際郵輪公司未來是否持續安排彎靠、郵輪旅客是否願意一來再來的重要關鍵。」

觀光局除了將與麗星郵輪公司繼續合作，引進更多外籍旅客訪臺外，也希望其他國際郵輪公司也能跟進，共謀亞洲郵輪市場的壯大與繁榮，向全球旅客大聲宣告，It’s Time for Taiwan！ It’s Time for Asia！

(中時)