宜蘭冬山河舊河道動力小船 今起試營運

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冬山鄉長謝燦輝邀請大家前來搭乘冬山河舊河道遊河小船，即日起試營運。（簡榮輝攝）

冬山鄉公所結合2017宜蘭綠色博覽會「綠‧啟航」主題，也要在冬山河舊河道營運動力小船，帶領遊客體驗過去主要運輸水運沿途的美景。

鄉長謝燦輝今(20日)宣布，冬山河舊河道小船即日起試營運，4月1日開始正式營運，試營運期間可免費搭乘。

(中時)