黑心肉出口醜聞 巴西總統邀試吃稱免驚

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巴西爆出黑心商家將受汙染肉品賣到海外的醜聞，總統泰梅爾今天親上火線滅火，甚至邀請多位大使吃牛排晚餐，他試圖向全世界證明，巴西規模龐大的肉類業不會構成威脅。

根據法新社，泰梅爾（Michel Temer）邀請外交官員到傳統巴西烤肉店，笑說「如果大家接受邀請，我們會非常開心」。33名與他見面的外交使節中，有19人點頭赴約。

不過泰梅爾肩負重任，致力不讓這起醜聞威脅到巴西這個世界最大牛肉與家禽肉出口國的聲譽。

泰梅爾向大使們坦言，這起醜聞已引起「重大疑慮」，但他堅稱，黑心肉和假的銷售許可證，只發生在「極少數的商家」，並非代表問題擴大蔓延。

泰梅爾稱巴西稽查體系是全球「最受敬重之一」，表示「我要重申，我們對國內產品品質有信心」。

這起風波始於17日，警方當時說，經過2年調查，發現數家肉類大廠賄賂衛生稽查員，以便為黑心食品取得銷售許可證。

警方突擊10多家肉類加工廠並發出27張逮捕令後，已有至少30人遭到逮捕。農業部表示，已關閉跨國企業BRF集團營運的1間家禽肉加工廠，以及國內貝辛公司（Peccin）經營的2家肉品加工廠

巴西肉類出口到150多個國家，主要市場遠至沙烏地阿拉伯、中國大陸、新加坡、日本、俄羅斯、荷蘭和義大利。根據巴西政府資料，去年家禽肉銷售額達到59億美元，牛肉43億美元。（譯者：中央社盧映孜）1060320

(中央社)