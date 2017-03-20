金泰希頭靠頭甜偎Rain 維繫幸福秘訣曝光

金泰希頭靠著頭甜偎Rain。(圖／翻攝自harpersbazaarkorea IG)

金泰希和Rain曝夫妻相處之道。(圖／翻攝自harpersbazaarkorea IG)

南韓天然美女金泰希年初和交往4年Rain甜蜜完婚，不久後又到峇里島度蜜月，婚後生活幸福洋溢，近日夫妻倆難得合體為雜誌拍攝寫真，繼之前公開的依偎照後，現又曝光最新閃照，頭靠著頭流露滿滿愛意，網友都快被閃瞎。

小倆口婚後首次合體工作，都感到新鮮又有趣，現場互相會開玩笑，笑聲不斷，夫妻倆也透露相處之道，因為平常喜歡的東西類似，雖然平常聊天不是特別的內容，甚至只是個無聊的笑話，都能一起笑出來，而雙方如果要共同做決定時，如果意見不同，會各退一步，努力溝通尊重對方。

(中時電子報)