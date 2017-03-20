落實犬貓源頭管理 偏鄉加辦犬貓絕育三合一

台中市動物保護防疫處為減少流浪犬貓數量，犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射三合一活動，將加開場次服務！（陳世宗翻攝）

台中市動物保護防疫處為減少流浪犬貓數量，日前於新社中興嶺停車場辦理首場犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射三合一活動，因報名踴躍，動保處將於5月21日在同一地點加開一場，並自3月26日起陸續前往豐原、梧棲、太平、后里、霧峰等地辦理，歡迎年滿20歲的台中市民報名參加。

動保處表示，只要同一區域犬貓報名數量達20頭以上即會開設場次，目前已開設場次包括3月26日在豐原區翁子里活動中心、4月9日在梧棲區文化里活動中心、4月30日在太平區東汴里活動中心、5月21日在后里區敦北社區活動中心及新社區中興嶺停車場、6月4日在霧峰區霧峰農工。

動保處指出，活動採預約制，預約時請留相關資料，動保處將於活動前1至5日個別電話聯絡，確認動物狀況，並告知相關注意事項及時間地點，活動當天並請攜帶身分證正反面影本前往現場完成報到手續；另寵物注射的狂犬病疫苗若於1年有效期限內，則請再攜帶注射證明書。

絕育方面，考量手術及麻醉風險，不提供純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等；另犬貓健康狀況需良好，並於術前至少禁食禁水8小時以上。報名可上台灣之心愛護動物協會網站 http://www.hotac.org.tw ，或撥打台中市動物保護防疫處04-23869420分機106鄒小姐報名。

(中時)