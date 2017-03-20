警盤查李永得惹議 侯友宜：支持行使職權的警察

客委會主委李永得遭警攔檢，上網痛批警方，新北市副市長侯友宜今天臉書發文力挺警察，他指出，臨檢盤查本來就是警察職權行使法賦予警察的責任，不可能要求警察每次盤查的對象百分之百都是犯罪者，社會應該肯定主動積極的警察同仁，況且，可能值勤下一秒就是生死關頭。

侯友宜指出，盤查是為了即時進行犯罪預防或偵查，法條上的合理懷疑只是抽象名詞，加上經驗法則及觀察力，才能順利執行這項勤務。不可能要求警察每次盤查的對象百分之百是犯罪者，如果等到確定犯罪事實才能有所作為，也失去盤查的意義，相信民眾也不願意警察面對治安是消極懈怠的，應該要給主動積極的警察同仁肯定，何況在執勤的下一秒可能就是生死關頭。

他呼籲，不要讓台灣的警察在打擊犯罪還要猶豫不決，支持勇於行使職權的警察同仁！給他們多一點力量！

(中時)