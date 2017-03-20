媽祖遶境3要訣 降低空汙風險
媽祖遶境即將展開，信徒在進香途中常因暴露在空氣污染中引發身體不適，醫師建議3要訣「站上風、避煙霧、做防護」，就能降低空氣汙染對身體的傷害。
光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，統計歷年來遶境最常見的就醫狀況為外傷和肌肉痠痛，多數信眾出門前都會做好預防措施，穿著運動鞋、準備常備藥品和健保卡，備妥禦寒衣物和帽子防曬。
光田綜合醫院職業醫學暨神經內科醫師施旭姿指出，民眾容易忽略眼、耳、口、鼻仍暴露在外。
施旭姿表示，民眾若擔心空氣汙染，或遶境時遇上炮陣刺激五官造成不適，可觀察風向，避免站在下風處走動或停留並保持距離，待空氣流通後再走過，最後就是正確配戴口罩遮掩口鼻，能有效避免吸入鞭炮、香灰等細小煙塵。
施旭姿解釋，近來被熱烈討論的細懸浮微粒PM2.5空氣汙染除非戴N95口罩才能有效杜絕，不過民眾正確戴一般外科口罩即能防堵約30%的PM2.5。
另也提醒民眾要注意瞬間鞭炮聲若大於140分貝就可能造成內耳耳蝸基底膜撕裂，進而造成永久的創傷性聽力損傷，民眾可準備耳塞或耳罩，正確配戴耳塞可減少10至15分貝的噪音；耳罩能減少20至25分貝的噪音。
耳鼻喉科醫師沈炳宏建議，鼻子是人體過濾空氣的第一道防線，民眾外出最好避免以口呼吸，在煙霧瀰漫時減少交談，灰塵、髒空氣才不會直接進到肺部，進而引發嚴重嗆咳、肺臟、支氣管、下呼吸道感染。
但若平時就常有鼻塞、流鼻水、鼻子癢或眼睛癢等症狀者，可到醫院檢測自己是否是對塵(蹣)、毛髮等敏感的「過敏性鼻炎」，或是對環境敏感的「非過敏性鼻炎」，若為非過敏性鼻炎患者要跟隨媽祖遶境，最好準備N95口罩或戴2個外科手術口罩加強防護。
眼科醫師吳鴻哲則說，民眾若平常容易眼睛紅、癢或是易罹患過敏性結膜炎的體質，要避開煙塵，同時避免遶境時配戴隱形眼鏡，可戴護目鏡隔絕煙塵。1060320
(中央社)
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