「鈔」級刀工 假鈔換真幣連兌幣機也上當
變魔術？100變200？一名林姓男子異想天開，將100元真鈔以美工刀剖開兩面，再於另一面粘貼玩具鈔票，跑到夾娃娃的店以假鈔換真幣，竟然騙過兌幣機，順利得手10餘次，店家覺得可疑報警，林男見員警前來，火速將變造百元紙鈔塞進口袋，並將剩餘硬幣棄置店外花盆內，但員警一眼就識破，起出變造百元鈔，訊後將林男移送法辦。
34歲林男稱因缺錢花用，把歪腦筋動到新台幣上，見西屯區一家自動選物販售店內設有兌幣機，他竟以美工刀將百元鈔剖成半，另一面再貼在玩具假鈔，夾進兌幣時因機器只辨識一面的新台幣幣值，順利得手10多次。
何安派出所所長洪正中表示，林男食髓知味，日前再重施故技時，店家覺得可疑，因為見林男持續以百元鈔換硬幣，而且東張西望神色可疑，趕緊報警請求協助，林男看見警方前來，將變造的百元紙鈔塞進口袋，把硬幣丟到店外花盆，以為神不知鬼不覺的躲過警方盤查。
警察局第6分局何安派出所警員林子皓、洪啟倫到場查獲林男將自己變造的百元假鈔投入兌幣機換取多枚10元硬幣，想以100元換取200元硬幣獲利，將變造百元假鈔，其中一面黏貼玩具鈔票，另一面黏貼真鈔投入兌幣機內，成功兌換多枚10元硬幣，沒想到會被警方逮個正著，警方也從自動兌幣機內起出3張變造百元鈔，訊後將林男依詐欺、偽造國幣罪嫌移送法辦。
(中時)
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