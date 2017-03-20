佐佐木希裸上身賣胸罩 網友興奮倒著看

佐佐木希的胸罩廣告再度引發網友討論。（圖／取自YouTube）

日本清純女星佐佐木希今年初代言日系品牌內衣時，就有不少粉絲興奮不已，而當初她所拍攝的宣傳廣告，裸背上身穿胸罩的影片又讓網友瘋狂討論，還有人教戰「倒帶看更有Fu！」

佐佐木希今年代言Uniqlo內衣廣告以來，她的內衣廣告已經在觀眾眼前放送多次，但近來卻有日本網友在網上熱議，發現這支她從半裸背部開始穿內衣的畫面，如果倒帶看，反而更有意想不到的效果，原本穿內衣的順序變成脫內衣，最後定格回到胸前，引發熱烈討論。

(中時電子報)