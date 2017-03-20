原轉會首場會議 蔡英文：釐清真相促進溝通

總統府今天召開首次原住民轉型委員會議， 蔡英文總統在致詞時強調，原轉會的目標，就是要釐清歷史真相、促進社會溝通，然後提出適當的政策建議，讓台灣社會走向和解。

以下是蔡英文致詞全文:

今天，是總統府原轉會第一次委員會議。從去年8月1日，原轉會的設置要點核定後，經過各族內部的推舉，委員陸續產生，也開過預備會議，到現在，我們終於要進入正式會議的討論。

這一路走來，的確花了一些時間。有些人可能認為，原轉會的步調不夠快。不過，我要和在座各位委員、以及政府的同仁們互相勉勵，轉型正義是長期的社會工程，而今天，我們繼續踏出重要的一步。

原轉會的目標，就是要釐清歷史真相、促進社會溝通，然後提出適當的政策建議，讓台灣社會走向和解。

在這個過程中，原住民族各族的族人，透過內部討論，推派各位委員，跟我所代表的政府，要一起坐下來，進行對話和協商。這其實就是原住民族尋找、以及實踐自治精神的嘗試。而原住民族的自治，確實也是許多族人長期追求的目標。

所以，在第一次的委員會議裡，我們特別邀請國立東華大學的蔡志偉副教授，還有原民會，準備了「原住民族自治法」的專案報告。

我非常希望，能聽到族人對自治的實際想法，經過討論，確認出往後自治法案的推動方向。相信透過這樣的參與，原住民族自治的目標，將能夠更有效、也更穩健地落實。

另外，我們幕僚單位一共收到26個正式提案。這表示，各位委員對原轉會的運作，都相當有使命感，認真蒐集了族群內部或是專業領域的意見。每一個提案，都是我們必須慎重處理。

在今天會議中，我們要確認原轉會「主題小組」的運作方式。接著，委員的提案，如果有必要深入研究、詳細釐清真相，便可以交給主題小組的工作團隊來負責。

不過，有兩個重大的議題，分別是傳統領域的劃設，以及平埔族群的身分回復，由於影響層面很廣泛，社會上也有許多討論。稍後，我們需要嚴肅地就這兩個議題，相互交換意見。

我必須承認，原住民族的歷史正義和轉型正義議題，不但有複雜的過去，還牽涉到當下的認知落差，甚至是利益衝突。此外，政府的法制，和各族的傳統文化之間，也存在著鴻溝。

這就是為什麼，即使原民會已經在體制內盡了許多努力，問題卻不一定能一次解決。這也是為什麼，我們需要原轉會的對話機制，用集體的智慧，來面對挑戰。

我要再一次強調，總統府的原轉會，是政府和原住民族之間，具有高度、並且對等的對話機制。我們在這裡的對話，不是要取代行政或立法的權限，而是要一起找到，克服歷史傷痛、促進和解的道路。

等一下的討論，就請代表各族的委員，盡量傳達來自族群內部的意見。我也期待學者專家委員，踴躍提供來自專業領域的想法。

現在，讓我們開始今天的議程。

(工商)