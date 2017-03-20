楊冪再懷孕？戴口罩低調現身婦幼醫院
大陸女星楊冪前陣子主演電視劇《三生三世十里桃花》人氣倍增，近來又再傳喜訊，昨（19日）被網友公開低調出現在南京某婦幼醫院身影，讓她懷有二寶傳聞瘋傳。
楊冪與劉愷威結婚近3年，育有1女小糯米，日前她被網友直擊戴著口罩帽子，低調現身南京婦幼醫院，一度引來懷孕傳聞，對此楊冪工作室今日就感謝外界關心，澄清楊冪並未懷孕，「小冪這幾天正為接下來要拍攝的電影做準備，因有醫護相關情節，而在醫院體驗生活，為更好的理解角色努力，很投入很開心，身體也棒棒的，謝謝大家關心了～ 」
(中時電子報)
關鍵字：楊冪、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。