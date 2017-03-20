楊冪再懷孕？戴口罩低調現身婦幼醫院

楊冪日前被直擊低調現身婦幼醫院。(取自微博)

楊冪走入新生兒科。(取自微博)

大陸女星楊冪前陣子主演電視劇《三生三世十里桃花》人氣倍增，近來又再傳喜訊，昨（19日）被網友公開低調出現在南京某婦幼醫院身影，讓她懷有二寶傳聞瘋傳。

楊冪與劉愷威結婚近3年，育有1女小糯米，日前她被網友直擊戴著口罩帽子，低調現身南京婦幼醫院，一度引來懷孕傳聞，對此楊冪工作室今日就感謝外界關心，澄清楊冪並未懷孕，「小冪這幾天正為接下來要拍攝的電影做準備，因有醫護相關情節，而在醫院體驗生活，為更好的理解角色努力，很投入很開心，身體也棒棒的，謝謝大家關心了～ 」

(中時電子報)