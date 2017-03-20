「中進中出」推觀光 林佳龍：打造城市品牌

我要評比

台中市長林佳龍指出，觀光旅遊與城市定位及行銷密切相關，也是最接近一般大眾的業務，吸引人群到台中，一定要做「特色行銷」。（盧金足攝）

台中市政府以「中進中出」旅遊模式推動觀光，不僅積極開拓航線航班，並陸續與國外城市締結觀光好友、提升旅宿服務品質，辦理各種觀光活動，調查研究機構歐睿信息諮詢公司今年公布的「全球百大旅遊目的地城市」報告，台中更首度進入百大，顯示市府推動觀光旅遊的努力獲得肯定。

市長林佳龍表示，觀光旅遊的推動與城市定位行銷密切相關，台中市將透過特色行銷吸引更多人到台中旅遊、投資，盼透過各項努力凝聚市民的城市光榮感，打造宜居城市。

市府觀光旅遊局長陳盛山今天（20日）於市政會議以「2016施政成果暨2017重大施政進展─世界百大旅遊城市之觀光發展策略」為題進行專案報告，說明市府觀光發展策略與成果，及未來推動觀光旅遊的構想。

陳盛山表示，市府近兩年致力為台中市的觀光做好築底工程，成績相當亮眼，不僅獲得產業界支持，也打開國際知名度，包括開拓國際航線，開通海陸空網路來往、連結國際入境、出境平台、舉辦主題旅遊與國際性大活動，並整合中台灣觀光產業鏈，增加觀光產值。

台中市將於2018舉辦世界花博、2019東亞青奧等國際活動，將透過海空並進與國際接軌、完善環境提供優質服務，及整合資源打造觀光亮點等作為，營造觀光友善環境，更提升台中觀光在國際的能見度。

市府分別計畫在山城推動慢活旅遊，吸引國際及國內旅客到山城體驗生態、採果賞花、文化巡禮、泡湯和健行等慢活遊程；海線方面也將串聯海線魅力景點、人文生態旅遊，加以打造海岸觀光魅力廊帶。

在舊城觀光方面，除持續推出城中城魅力亮點、展現舊城新生樣貌，也會配合台中「百年會」主題活動，推動區域深度旅遊，並透過中台灣觀光推動委員會，增進跨國區域觀光整合，吸引香港、韓國、日本旅客造訪台中，盼透過一連串行銷策略，強化城市品牌，讓台中與國際接軌。

林佳龍強調，城市發展策略須「以人為本」，台中市定位為「宜居城市，生活首都」，除讓在地居民擁有好生活外，也要吸引各界到此旅遊與投資，因此如何吸引觀光客或招商，是市府執行政策的核心目標。

他指出，觀光旅遊與城市定位及行銷密切相關，也是最接近一般大眾的業務，吸引人群到台中，一定要做「特色行銷」；台中市擁有珍珠奶茶、自行車、媽祖等文化軟實力資源，可從各項活動中找出特色。

日前他率市府團隊前往日本東京參觀春水堂，發現當地每天賣出上千杯珍奶深受歡迎，珍奶的發源地就在台中，透過珍奶搭配花博行銷，就是特色行銷的具體案例。

林佳龍也提到，台中特色還有大甲溪、雪霸國家公園的生物多樣性與文化，這些都要呈現至2018花博，並讓各項資訊國際化，提供最友善的資訊服務，同時參考韓國首爾的街頭式移動旅遊諮詢中心，讓各項活動搭配移動式資訊人員的配置，發揮更大的效益。

台中市即將成為台灣第二大都市，市府將持續發揮台中的特色，並提升大家對台中的認同，凝聚城市光榮感，讓更多市民享受好生活，樂意與大家分享這座宜居城市。

(中時)