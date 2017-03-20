出院就有長照 衛福部推高風險對象優先

衛福部推動出院準備計畫，讓患者出院就銜接照護服務。不過，立委今天質疑出院準備計畫涵蓋率太低，衛福部長陳時中允諾，將推獎勵計畫，半年內提升涵蓋率。

陳時中今天列席立法院社會福利及衛生環境委員會，報告長照2.0、長照ABC試辦計畫、原鄉長照服務據點推展情形及落實出院準備專案報告。

報告指出，為讓出院民眾及時獲得所需長照服務資源，衛福部規劃在4月初啟動「出院準備友善醫院獎勵計畫」，藉由縣市政府照管中心連結醫院出院準備服務的專業醫療團隊，提供有長照需求的對象，出院前完成評估、並轉介照管中心。

中國國民黨籍立法委員蔣萬安質詢時表示，統計醫院住院人數和出院準備計畫服務人數，有的醫院住院4000多人，但有出院準備服務的只有37人，涵蓋率很低。

陳時中答詢時表示，目前涵蓋率約2.5%，但有慢慢提升。醫院長期站在急性醫療角度，對後續照顧人力比較疏忽，健保署才會投入獎勵，鼓勵醫院從事後續照護。未來會銜接醫院和各地的照管中心，希望服務做得更好。

根據統計，住院民眾中約2成個案出院後需要長照服務，陳時中允諾，現在涵蓋率達到2.5%，衛福部將提出友善醫院獎勵計畫，半年內就會有很好的成效出來，希望可以達到10%。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳受訪時表示，針對出院後需要長照患者約占所有住院患者2成，目前鎖定高風險、高齡醫學相關科別，如神經內科、復健科、老人骨科、高齡醫學病房等，列入出院準備優先對象。

蔡淑鳳表示，4月將公告醫院獎勵計畫，提供出院準備計畫參考指引，醫院和照管中心都可以做長照評估，且也設定指標，要在患者出院前3天完成評估，要在出院後1到7天完成至少3項服務銜接，包含居家服務、居家護理、居家復健、喘息和生活照顧。1060320

(中央社)