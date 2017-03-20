盤查爭議多 資深警官教你怎麼更圓融
客委會主委李永得遭盤查爭議越演越烈，有警官認為，看完員警秘錄器影像後，如果能進一步解釋盤查原因，並向當事人說明台北轉運站是治安熱點，或許能避免後續不必要的麻煩。
李永得昨天在台北轉運站超商購物時，遭保安警察大隊員警盤查，事後不滿的在臉書上發文，指現在是「警察國家」，引起論戰；而警方則回應「依法行政」，執勤同仁也認為自己「很無辜」。
一名不願具名的警官認為，看完秘錄器影像後，這名同仁的確很積極、負責的執勤，但如果硬要雞蛋裡挑骨頭，「問話的方式」確實是可精進之處。
他解釋，同仁在影片中說明「依警察職權法第6條進行盤查」的確就夠了，但若能進一步向被盤查者說明，並將不合理的地方條列式、合理化，例如「轉運站近期有許多不法行動，為了保障民眾安全，請配合調查」，這樣處事會更圓融。
前警大教授葉毓蘭則認為，口語的確可再精進，但保大的盤查，的確是靠著警方的第六感、靈敏度，而且面對被盤查者，其實只要複誦法條，向被盤查者表示「請配合」就好，畢竟配合調查並不代表有罪。1060320
(中央社)
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