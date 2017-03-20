媽祖遶境PM2.5紫爆 張花冠籲減少鞭炮

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大甲媽祖去年遶境嘉義縣新港期間，曾測得PM2.5紫爆污染值，嘉義縣長張花冠（前右）20日召開記者會，籲請信眾減少放鞭炮和燃燒紙錢，共同維護環境品質。中央社記者黃國芳攝 106年3月20日

大甲媽祖去年遶境嘉義縣新港期間，曾測得PM2.5紫爆污染值，嘉義縣長張花冠今天召開「媽祖遶境、台灣乾淨」記者會，籲請信眾減少放鞭炮和燃燒紙錢，共同維護環境品質。

大甲媽祖27日將從雲嘉交界的崙仔大橋進入嘉義縣新港鄉，為維護空氣品質，嘉義縣環保局將多元管道宣導，當天以自製環保非洲鼓和環保禮炮車迎接媽祖，取代傳統鞭炮聲。

嘉義縣環保局表示，因應大甲媽祖到新港期間，可能產生大量垃圾，將派員以電動機車機動巡查及清理垃圾，隨時保持整潔環境。

張花冠與新港鄉長林茂盛等人於今天召開「媽祖遶境、台灣乾淨」記者會，針對嘉義縣政府為維護環境和空氣品質所做的努力，張花冠以擲筊方式請示媽祖是否滿意，結果獲得「聖杯」，眾人鼓掌叫好。

張花冠強調心誠則靈，請民眾減少放鞭炮和燃燒紙錢，並與林茂盛等人齊呼「環保若做好、媽祖會呵咾、空氣清清清、媽祖尚放心」口號，呼籲信眾共同維護環境品質，避免造成PM2.5紫爆等級空污。

環保局指出，環保署去年在大甲媽祖遶境新港鄉期間，曾測得PM2.5濃度高達紫爆標準15倍之多污染值，已嚴重影響民眾身體健康。

因此，縣府今年特別邀請環保天使現場即時監測空氣品質，隨時提醒民眾降低PM2.5濃度，並呼籲信眾以誠心代替鞭炮，做好資源回收，讓大家都能在良好空氣品質下，接受媽祖庇佑。1060320

(中央社)