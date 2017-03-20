獅子會工商鐵騎環台送暖 70餘中小學受惠

「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」啟程儀式今天從台中市府廣場出發。（盧金足攝）

獅子會工商鐵騎送暖環台行台中啟程，市長林佳龍稱讚活動健康、環保、公益。（盧金足攝）

國際獅子會300A2區和中華民國國際工商經營研究社舉辦「獅子會工商鐵騎送暖環台行」，預計走遍19個縣市，並資助350萬元獎學金給所經過的縣市政府轄下國小或國中家境清寒的弱勢學生，預計70所以上中小學受惠；今天（20日）在市長林佳龍的見證下從台中市政府廣場出發。

林佳龍表示，鐵騎送暖環台行不僅有益身體健康，又具有環保意義及公益性質，祝福活動圓滿順利，收穫滿載而歸。

「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」啟程儀式今日從市府廣場出發，參與人員神采奕奕、蓄勢待發。林市長在教育局長彭富源陪同下到場致意，包括國際獅子會300A2區事務長楊崇銘、中華民國國際工商經營研究社聯合會前理事長梁政炎、國際獅子會台灣總會會長邱文彬、國際獅子會300A2區總監黃秀榕等人也在場共襄盛舉。

林佳龍說，市府致力推動「0K台灣‧台中出發」，這是以西元1900年設置於台中公園內砲台山旁的第89號基石，台灣地籍測量三角點原點「0K」為發想，期待未來大小自行車環島活動、國際性競技比賽等，都能群聚在台中，從台中出發，並且再回到台中，期盼全民走出戶外，親近自然並活得健康。

教育局指出，送暖環台行由國際獅子會300A2區事務長楊崇銘及中華民國國際工商經營研究社聯合會前理事長梁政炎發起，號召全國各地獅子會獅友及聯合會社友計60位企業人士騎乘自行車環台，預計走遍19個縣市，總公里數約1000公里，以逆時鐘方向環台，最後再回到中市府，每到各縣市政府，將會舉辦獎學金受贈儀式，共捐贈350萬元的善款，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多社會大眾發揮愛心。

(中時)