身障人士聘僱量不足 又是這些單位
勞動部今(20)日公告去年12月全國進用身心障礙者義務機關未足額名單，國立交通大學、台灣橋頭地方法院不足5人，並列為公立單位未足額進用最嚴重，藝珂人事不足額進用則高達13人，成為聘僱身障人士比例最低的私人公司。
依據《身心障礙者權益保障法》規定，截至去年12月應進用身心障礙者的機關約1萬6881家，名額為5萬6079人，而實際進用有8萬1984人，已超額進用2萬5905人，超額比46.19%。
不過，未足額進用單位仍有1496家，合計未足額進用2113人，其中公立單位26家，交大、橋頭地院又蟬聯「冠軍」，不足額人數不變，第2名台北大學，不足額從去年11月的4人，下降至3人，其次為苗栗地方法院、北市立育成高中的2人。
未足額進用的私立單位共1470家，第1名為藝珂人事顧問，第2名為星展（台灣）商銀和台灣應用材料，未足額人數與11月相同，第3名華碩電腦，未足額相較11月已減少2人，與中鼎工程、台灣美光記憶體未足額10人相同。
另外，就未達法定進用機關區域分佈情形分析，台北市17.65％情況最差、其次為新竹市17％、新竹縣14.89％，勞動部呼籲，如果各界有身心障礙員工的需求，可洽各縣市政府或勞動力發展署，希望讓更多身障者貢獻所長。
勞動部發展署身心障礙者暨特定對象就業組長蘇昭如表示，針對這些單位不足的名額，每月仍要繳交基本工資的差額補助費到各縣市政府身心障礙就業基金專戶，目前每月基本工資為21009元，倘若未足額10名，本月就要繳交21萬90元至該專戶，讓地方政府可做身心障礙就業相關業務推動。
(中時)
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