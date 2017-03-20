陽岱鋼迷有福了！緯來、愛爾達看得到巨人主場轉播
陽岱鋼球迷有福了！今年將在緯來、MOD體育台，看得到陽岱鋼效力的讀賣巨人隊71場主場電視轉播。巨人球團社長久保博20日親自來台，與緯來、MOD，共同宣布這項消息。
緯來與MOD自3月31日起，正式轉播巨人隊主場首戰，此戰將在東京巨蛋隨戰宿敵中日龍，陽岱鋼可能以先發陣容出賽。這也是巨人隊在海外轉播的最多主場賽事，展現有意將台灣打造成巨人隊「第2主場」魄力。
緯來與MOD今年除了轉播71場巨人隊主場賽事，若巨人隊打進季後賽，也會爭取轉播權。
久保博表示，巨人隊今年網羅到陽岱鋼，是促成台灣轉播71場巨人隊主場比賽主因，而巨人隊又是前「全壘打王」王貞治的母隊，本來就有老球迷，希望透過台灣電視台轉播，可以培養更多台灣新球迷。
為了將台灣打造成巨人隊第2主場，巨人隊將在台灣架設官網及粉絲團，球迷可以在官網看到巨人隊的比賽資訊與所有商品。
此外，3月31日與4月1日將在台北市政府前的香堤廣場舉辦「戶外直播觀賞會」，邀請球迷到場欣賞巨人隊與陽岱鋼的比賽轉播。
過去就曾轉播巨人隊主場賽事的緯來體育台，據悉這次與巨人球團簽下3年轉播合約，外加2年選擇權，愛爾達體育台則取得5年新媒體獨家轉播權。
(中時電子報)
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