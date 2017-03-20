最「台」啤酒！台灣艾爾啤酒2017換新裝

全新瓶裝系列的台灣艾爾啤酒，由左至右分別為咖啡啤酒、青檨仔酸啤酒、桂圓黑啤、柚香啤酒、土肉桂地瓜啤酒及桂花糯米啤酒。(台灣艾爾啤酒 提供)

在歐美行之有年的精釀啤酒，近兩三年也在台灣颳起一陣旋風，台灣本土自釀的精釀啤酒廠，如雨後春筍般地紛紛出現，而主打「在地鮮釀、本土食材」的台灣艾爾啤酒，要算是台灣第一家專門生產「艾爾型啤酒」的精釀啤酒廠。

而該品牌靈魂人物，也是創辦人暨首席釀酒師林泰光博士，以美國紐約大學分子生物學博士．以及在微生物研究室工作的背景，於酒廠內實驗室自行進行酵母菌種培育，經過反覆精密測試，並加入台灣在地食材，打造出屬於台灣人的艾爾型啤酒。

嚴選台灣原生種 醞釀最「台」啤酒

從2015年第一瓶桂圓啤酒上市以來，台灣艾爾啤酒依循傳統釀酒工藝，以德國二稜大麥為主體，而後加入台灣原生種農產品，讓金黃泡沫裡裝載在地獨有的風土滋味，一入口就能喝到台灣每個時節的地氣美味。

◆ 咖啡啤酒/ Coffee Amber

首席釀酒師精選哥倫比亞深烘咖啡豆，以冰滴咖啡的萃取方式，將咖啡豆的香醇融入啤酒中。為了凸顯咖啡的韻味及口感，在啤酒素材的選擇上只使用了基礎麥芽、黑麥芽及少量苦味型啤酒花。深琥珀色的酒液中保有豐富的麥香，黑巧克力與咖啡香氣層層堆疊，微微的炭燒尾韻，風味甘醇不甜膩。

酒精濃度3.5%｜容量 330ml｜建議售價 NT$120元

◆ 青檨仔酸啤酒/ Mango Sour Beer

「檨」音同「奢」，「檨仔」即是芒果的台語發音，可說是台灣最具代表性的水果之一。首席釀酒師參考了比利時酸啤酒(Lambic)的釀製過程，運用其專業所長，研究不同菌種在酸啤酒釀製中的消長現象，以階段性接種的方式，分批投入十多種酵母及益生乳酸菌，複製出類似歐美木桶酸啤酒的發酵環境，同時加入台南愛文芒果原汁與青芒果肉，運用複雜的發酵工藝呈現出獨一無二的青芒果酸啤酒，口感沁涼爽脆，如情人果般甜滋滋又酸溜溜的滋味，令人欲罷不能地想一口接一口。

酒精濃度4%｜容量 330ml｜建議售價 NT$150元

台灣艾爾啤酒依循傳統釀酒工藝，以德國二稜大麥為主體，而後加入台灣原生種農產品，一入口就能喝到台灣在地美味。(台灣艾爾啤酒 提供)

◆ 桂圓黑啤/ Longan Stout

特選台南東山鄉的龍眼木燻製桂圓乾，在啤酒低溫熟成階段，以冷泡方式完美地將手工燻製桂圓的風味與黑麥啤酒融合在一起。一入口就可感受到桂圓獨特的果香。後味則是焦糖與淡而優雅的煙燻氣息，呈現微苦微甜的多層次尾韻。

酒精濃度6%｜容量 330ml｜建議售價 NT$130元

◆ 柚香啤酒/ Hoppy Yuzu

酒體輕盈的淡艾爾啤酒(Pale ale)，使用嚴選台南麻豆文旦，在啤酒低溫熟成的階段以冷泡方式將柚皮的清新香氣慢慢融入酒液內。為了降低甜膩的口感，特別在釀造時降低焦香麥芽的比例，並大量運用富含柑橘氣息的啤酒花，釋放出濃厚熱帶果香。新鮮均衡的風味，是款無論入門者或老饕都能愉悅享受的啤酒！

酒精濃度3.5%｜容量 330ml｜建議售價 NT$130元

◆ 土肉桂地瓜啤酒/ Sweet Potato Ale

仿造美式南瓜啤酒(Pumpkin Ale)的釀造方式，但選用口感紮實、綿密鮮甜的台農66號紅心地瓜取代南瓜，同時與台灣土肉桂加入啤酒中，獨特的辛香刺激感襯托出地瓜特有的清甜。特別建議在常溫(18-25℃)時細細品嘗，明顯輕苦的尾韻令人回味不已。

酒精濃度4%｜容量 330ml｜建議售價 NT$120元

◆ 桂花糯米啤酒/ Waxy Rice Ale

雲林西螺自古就是台灣重要的米倉，濁水溪流域提供了得天獨厚的地理環境，孕育出高黏度的圓糯米。台灣艾爾啤酒特別將此傳統美食與啤酒結合，以圓糯米取代部分大麥芽，加入蜜香型啤酒花及南投金黃桂花，一開瓶即有沁鼻而來的清新花香，輕啜後味蕾就能感受糯米帶來的綿密啤酒泡沫及微甜口感，非常適合害怕啤酒苦味的女孩們。

酒精濃度4.5%｜容量 330ml｜建議售價 NT$130元

復古台灣Way！2017全新包裝時尚登場

全新瓶裝系列的台灣艾爾啤酒，以「嚴選素材、手工精釀」的品牌理念為出發點，特別與榮獲2016德國紅點傳達設計大獎的設計團隊合作，設計出一系列復古「柑仔店招牌」風格的酒標，希望藉由繽紛搶眼的產品包裝，將「高品質」與「使用在地原料」的堅持傳達給消費者，並藉由飲用的同時，以味覺體驗台灣艾爾啤酒熱愛這塊土地的初衷。

驅動精采生活的台灣在地啤酒品牌

除了2017年全新的產品包裝，台灣艾爾啤酒更啟用全新Slogan 「用精彩探索無限可能」 ，旨在傳達人與人之間的情感就像釀酒，經過時間醞釀、累積、發酵出不同的醇厚滋味。首席釀酒師林泰光博士表示∶「除了用心追求新鮮獨特的啤酒風味，也希望以這樣的精神與大家一同體驗台灣風土的美好，探索在地農產多變的樣貌，用精采探索無限可能！」

【銷售通路】

全省家樂福、大潤發、全聯、愛買、全家便利商店、頂好、新光三越超市、citysuper、Jason’s、樂菲有機超市、台糖量販、楓康超市。

(中時電子報)