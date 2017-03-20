川普禁令下的首批祭品 被撕裂的美國人

雖然美國總統川普仍致力於恢復他備受爭議的修訂版旅遊禁令，但從某個角度來看，這項禁令對那些擁有海外親屬的合法美國國民，已造成不可抹滅的傷害。

法新社報導，在全美，雖然許多國民未受這項禁令直接影響，然而他們會發現，自己生活已就此陷入混亂，和家人分崩離析。川普的旅遊禁令禁止6個以穆斯林為主的國家人民入境美國。

伊朗裔美國人凱沙瓦爾茲（Madhis Keshavarz）的父親2月16日過世，但海外的家屬卻沒有辦法到美國他所住的醫院去探視他，讓他成為這項禁令不確定因素下的其中1個犧牲品。

這位洛杉磯居民對法新社表示：「他們偷走我父親對最愛的人說再見的機會。」熱淚從她的臉頰不斷地滾落。

身為媒體策略分析師，凱沙瓦爾茲說：「我父親是器官捐贈者，有些美國人因為他的關係能再次呼吸、走動，但他連向最愛的人說再見的基本權力都遭到否定。」

洛杉磯地區住有約40萬名伊朗裔，多半擁有雙重國籍，在全美，這樣的人總數更高達100萬。

活躍科技界的伊朗裔美國青年團體「波斯科技企業」（Persian Tech Entrepreneurs）2015年底的統計顯示，部分來自他們社團的成員，在矽谷扮演舉足輕重角色的企業擔任最頂尖的職務。

儘管如此，凱沙瓦爾茲指出，他們還是遭到「妖魔化」，就算他們許多人一開始是因為美國中情局（CIA）1953年支持的政變，才被迫逃離自己的祖國。

她說：「無論你怎麼做，你永遠都不會被視為美國人，不會被當成其中一份子，這真的很累。」

「那實在是很深的傷害，你得不斷地證明自己，證明自己值得被視為美國國民。」（譯者：中央社許湘欣）1060320

(中央社)