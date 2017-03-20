竹市府為毛小孩做這些事 民眾好感動
為讓流浪動物有更好的收容場域，新竹市政府拆除重建老舊的動物收容所，另舉辦校園巡迴生命教育課程，宣導「以認養代替購買」，讓愛動物的民眾直呼「好感心」。
新竹市政府將拆除重建使用近20年動物收容所，興建更寬敞、功能更多元的「動物保護教育園區」，今天舉行動土典禮。市長林智堅表示，新園區不只作為流浪動物收容場域，同時是重要的生命教育場域，協助毛小孩們找到溫暖的家。
新竹市政府產業發展處表示，動物保護教育園區位在南寮海濱路上，將拆除老舊的動物收容所，於原址新建「動物保護教育園區」，基地面積約4400平方公尺，總建築面積約3300平方公尺，預計明年6月完工。
產發處說，園內規劃有提供動物完善醫療照顧的「動物醫療區」、可減少疫病傳播的「動物隔離區」、提供動物充分活動空間的「動物室內外活動區」，還有「犬貓中繼照顧區」、「教育展示區」，另也將增設「犬隻行為訓練區」，訓練收容犬隻社會化，使其容易與人親近，藉以提高認養率。
產發處指出，動物保護教育園區完工後，將可收容395隻狗、181隻貓，收容數量是過去3倍以上，活動空間也將增為5倍，提供更寬敞、明亮、舒適的友善環境。
「打造一座對動物友善的城市」，林智堅說，動物保護教育園區扮演的不僅是毛小孩的中繼站，同時是生命教育體驗與學習場域；此外，市府也與新竹市保護動物協會合作，展開生命教育課程校園巡迴，宣導「以認養代替購買」，協助毛小孩們找到溫暖的家。1060320
(中央社)
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