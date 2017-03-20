冷凍空調技能超值錢 輔英科大辦交流賽

輔英盃冷凍空調技能邀請賽昨天登場，中正高工女選手黃彥寧在以男生為主的比賽中相當醒目。（林宏聰攝）

輔英科技大學有南部唯一冷凍空調裝修乙丙級術科檢定考場，20日舉辦技能賽，邀中正高工、高雄高工、台東關山工商交流；校長顧志遠說，職安系與中油等企業產學合作，還有學生個人考取42張證照，月薪6萬起跳，顯示該領域前途看好。

顧志遠說，輔英科技大學雖然以護理聞名，但職安系招牌也不遑多讓，不僅是南部唯一冷凍空調乙級、丙級證照考場，更與中油、台塑石化、高醫等20多家知名企業產學合作，職安衛國家證照通過率7成，全國最高。

其中，職安系「證照達人」許曉鋒個人考取42張證照，又成為普考狀元，不僅取得金飯碗，月薪更超過6萬元，羨煞其他同學。

輔英科大今天舉辦「第二屆輔英盃冷凍空調技能邀請賽」，分為銲接處理、系統處理及學科等3個項目；職安系主任鄭立新說，這次邀設有冷凍空調科的中正高工、高雄高工及台東縣關山工商參加，藉校際觀摩切磋提升技術水準，交流重於比賽，依成績頒發前三名各3000、2000、1000元獎金及獎狀，佳作共3人也獲500元獎勵。

中正高工女選手黃彥寧在以男生為主的比賽中相當醒目，儘管父母心疼女兒，擔心她讀冷凍空調很辛苦，但她仍憑藉對冷凍空調領域的興趣，努力培植技術，希望未來發揮一技之長，讓父母轉而支持認同她的選擇。

(中時)