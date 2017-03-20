金城武連拍36小時 周冬雨大讚神般體力
男神演員金城武、金馬影后周冬雨主演愛情電影「喜歡你」，金城武拍片時配合劇組工作行程，甚至創下連續工作36小時的個人拍片記錄，被周冬雨直誇獎，「果然有神一般的體力」。
「七月與安生」金牌雙監製陳可辛、許月珍再度攜手打造，新銳導演許宏宇執導，金城武、周冬雨、楊祐寧主演的愛情電影「喜歡你」，今天再度曝光最新「曖昧版」一系列浪漫劇照。
劇照中金城武變身毒舌美食家，周冬雨化身天真萌廚娘，金城武還霸道壁咚周冬雨，一雙電眼猛讓周冬雨臉紅心跳、害羞不已，傳達出「喜歡你」充滿粉紅色泡泡的愛情氛圍。
金城武在「喜歡你」飾演美食饕客，不管是個性還是舌頭都十分挑剔，但金城武本人卻十分親和，這次拍攝的酒店場地協調艱鉅，金城武為此特地配合劇組工作行程，甚至創下連續工作36個小時的個人拍片記錄。
即使已經如此高壓工作，但金城武毫無怨言，在完成拍攝之餘，還能繼續和導演許宏宇現場討論劇本，也被周冬雨直誇，「果然有神一般的體力」。
周冬雨在片中飾演個性天真迷糊，卻廚藝非凡的米其林大廚，在戲中各色料理手到擒來，烹飪頗有架勢。實際上周冬雨自曝生活中並不會做菜，平常最拿手只有炒雞蛋。
周冬雨為了演出「喜歡你」，還特地前往專業廚師學校閉門苦學，煎煮炒炸樣樣來，只為完美還原天才萌廚娘的形象。電影中的她一身專業廚師裝扮，俏麗捲髮用紅色髮帶看似隨意固定，右手臂還隱約露出彩色紋身，個性十足。
「喜歡你」4月28日在台上映。1060320
(中央社)
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