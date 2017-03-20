鳳山下水道工程氣爆案 續開挖揪禍首

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高雄地檢署偵辦高市鳳山污水下水道工程氣爆案，今天持續在工地現場開挖，為避免路面塌陷，下挖後並製作工作井，檢方說，待氣爆管線挖出取樣送驗後，再釐清事故意外發生原因。

位於澄清、覺民路口的工程氣爆工地，雄檢主任檢察官曾靖雅上午指揮施工單位出動2台怪手展開第2天開挖工作，為免開挖波及其他管線並造成道路塌陷，施工過程格外小心。

怪手破碎機小心翼翼鑽開地面，隨時查看有無狀況，並以人工搬起破碎水泥石塊，現場還使用氣體偵測器探測甲烷濃度，檢測結果為100多ppm，低於200ppm標準，代表空氣中甲烷濃度極低，開挖無疑慮，工人再拿切斷器切斷鋼鐵，持續向下開挖。

現場搭起棚子，高市府水利局、工務局、經發局等，以及中油、欣高、台電、自來水等公司均派員到場監督支援，處理臨時狀況。施工人員持續開挖長2.5米、寬1.5米的水溝，並製作超過4公尺深的工作井。

曾靖雅表示，目前開挖進度正在打樁製作工作井，結構技師謹慎計算，避免路面塌陷，而工作井位置靠近開挖的管線，待工作井完成後，才能進一步進行開挖調查工作。1060320

(中央社)