鳳山下水道工程氣爆案 續開挖揪禍首
高雄地檢署偵辦高市鳳山污水下水道工程氣爆案，今天持續在工地現場開挖，為避免路面塌陷，下挖後並製作工作井，檢方說，待氣爆管線挖出取樣送驗後，再釐清事故意外發生原因。
位於澄清、覺民路口的工程氣爆工地，雄檢主任檢察官曾靖雅上午指揮施工單位出動2台怪手展開第2天開挖工作，為免開挖波及其他管線並造成道路塌陷，施工過程格外小心。
怪手破碎機小心翼翼鑽開地面，隨時查看有無狀況，並以人工搬起破碎水泥石塊，現場還使用氣體偵測器探測甲烷濃度，檢測結果為100多ppm，低於200ppm標準，代表空氣中甲烷濃度極低，開挖無疑慮，工人再拿切斷器切斷鋼鐵，持續向下開挖。
現場搭起棚子，高市府水利局、工務局、經發局等，以及中油、欣高、台電、自來水等公司均派員到場監督支援，處理臨時狀況。施工人員持續開挖長2.5米、寬1.5米的水溝，並製作超過4公尺深的工作井。
曾靖雅表示，目前開挖進度正在打樁製作工作井，結構技師謹慎計算，避免路面塌陷，而工作井位置靠近開挖的管線，待工作井完成後，才能進一步進行開挖調查工作。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。