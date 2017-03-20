降雨偏少 高雄今天起實施第一階段限水措施

南部地區正值枯水時期，自今年1月至3月中旬，主要水庫及攔河堰水源設施上游地區降雨低於歷年同期平均2成，目前嘉義、台南水情燈號為稍緊之綠燈，高雄地區今日水情燈號由綠燈調為黃燈，並開始實施第1階段限水措施。

經濟部水利署南區水資源局表示，主要仰賴高屏溪川流量(3月19日上午7時流量每秒16.7立方公尺)引水的高雄地區，雖然3月上旬在集水區有降下零星雨量，但對於整體河川流量助益有限，近日川流量有持續減少之趨勢，故自今日起高雄地區實施第1階段限水措施，由行政機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並針對離峰及特定時段(每日23時至翌日6時)減壓供水。

為降低減壓供水後管末及高地區可能的影響，南區水資源局已偕同台水公司第七區管理處備妥水車及應變方案，另為謹慎因應吃緊的水情狀況，將持續以「做最壞打算，做最好準備」的態度，來盤點備援水源及抗旱整備措施，對於各項改善及復建工程也會加緊趕辦，以因應如水情狀況持續不佳時，可以順利上場支援。

南區水資源局表示，除旗山、美濃等9區有獨立供水系統不受影響外，其餘大高雄地區將於夜間採限水，讓民眾用水不便減至最小，因應節約用水作為。

(中時)