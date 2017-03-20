南韓總統親信女鄭維羅的律師在丹麥猝死

南韓首爾一台電視正在播放鄭維羅的新聞。(美聯社)

南韓總統親信崔順實的女兒鄭維羅(Chung Yoo-ra)，其丹麥律師Peter Martin Blinkenberg突然傳出上週五已離奇猝死的消息，他的死訊也引發懷疑、是否有人要藉此防止鄭繼續留在丹麥。

《韓國時報》(Korea Times)引述丹麥八卦報紙Ekstra Bladet表示，3月17日Blinkenberg被發現死在位於朗厄蘭島(Langeland)的家中，在他猝死之前，他正在幫助鄭維羅避免被南韓檢察官引渡回國、讓她得以繼續留在丹麥。

鄭維羅今年1月3日已經被捕，並且拘留在奧爾堡市(Aalborg)的拘留中心，原本丹麥法庭已決定將鄭維羅遣返回南韓，Blinkenberg死前本來要為她正式向法庭提出上訴。駐南韓丹麥記者Markus Bernsen表示，Blinkenberg的猝死不會對鄭維羅產生太大影響，她會得到新的律師，新律師也會幫她上訴遣返的命令，周一是鄭維羅可以申請上訴的最後一天。

丹麥報紙Borsen表示，Blinkenberg的兄弟對他的猝死感到相當意外，有兩個十幾歲孩子的Blinkenberg前一天還在家鄉、他深愛的農舍中渡過一天。他的兄弟說，Blinkenberg最大的遺憾就是當孩子還小的時候，花太多時間在工作上。

Blinkenberg是位專精於財經案件的律師，過去因幫助多名客戶獲得無罪開釋而聞名，他也曾經是處理嚴重經濟犯罪的檢察官。

鄭維羅因涉嫌在就讀南韓梨花女子大學(Ewha Womans University)時收受回扣、要求教授竄改成績和點名紀錄等，因此遭到南韓檢方通緝。其母崔順實(Choi Soon-sil)也因涉嫌利用她和南韓總統朴槿惠(Park Geun-hye)的友情，向南韓大型企業索取捐款、閱讀政府機密文件，並利用特權幫女兒進入菁英大學等，而遭到南韓警方逮捕起訴。

(中時電子報)