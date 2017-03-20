WBC》波國為何強？總管：莫里納6個月前就情蒐

波多黎各經典賽拉出6戰全勝鐵捕莫里納功不可沒。(美聯社資料照)

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上屆亞軍波多黎，今年經典賽預賽開打至今6戰全勝之姿，挺進最終四強準決賽，最關鍵人物莫過於4朝元老、紅雀巨捕莫里納(Yadier Molina)，波多黎各總管甚至透露，莫里納經典賽開打6個月前，就在要各隊球員名單備戰。

波多黎各今年打線、守備兩端大進補，拜耶茲(Javier Baez)、柯瑞亞( Carlos Correa)、林鐸(Francisco Lindor)新血注入打擊火力串聯，大都會菜鳥投手魯戈(Seth Lugo)、22歲水手終結者狄亞士（Edwin Diaz）助拳，讓波多黎各成為奪冠熱門，但背後關鍵，大聯盟資歷13年、34歲老將莫里納功不可沒。

鐵捕莫里納不時上演精彩本壘攻防戰，替波多黎各把守最後一道防線。(美聯社資料照)

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莫里納經典賽4戰2轟、6分打點，繳出3成53打擊率，7成長打率，攻擊指數來到1.059，隱形貢獻是本壘板後方扛起場上指揮官重任。2006年、2011年兩度率領紅雀隊拿下世界大賽冠軍，莫里納自2008年起國聯金手套完成8連霸，大賽經驗豐富，連波多黎各教練團投手調度都得參考他的意見。

「他是我們做決定的參考指標。」波國總管、現任太空人隊板凳教練柯拉( Alex Cora)說，「他6個月前就開始研讀這些隊伍。」柯拉此言雖然是玩笑話，但莫里納的確6個月前就找柯拉要各隊名單，柯拉說，「我都想回他，『老兄，你的紅雀隊怎麼辦？』」

波多黎各老將莫里納不時有激動演出激勵士氣。(美聯社資料照)

波國教頭羅瑞格茲（Edwin Rodriguez）也爆料莫里納小插曲，「他以為WBC在2016年，他約莫2015年就寄給我先發名單，我只能告訴他，『老兄，經典賽還有2年。』」但也由此可見莫里納對經典賽的重視態度。

莫里納如何給隊友信心，27歲魯戈最懂，他經典賽先發兩戰全勝，主投11局僅失3分自責分，「即使我當下不贊同他的配球，但他在本壘板後方總能給你力量，他的堅持讓你對自己的投球更添信心，與他合作是不可思議的體驗。」

(中時電子報)