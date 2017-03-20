打造花博盛會 林佳龍盼合作辜嚴倬雲植物保種中心

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台中市長林佳龍（左二起）與市長夫人廖婉如仔細聆聽「辜嚴倬雲植物保種中心」執行長李家維（左）解說茶花生態。（圖／台中市府提供）

迎接2018台中世界花卉博覽會，台中市長林佳龍昨天前往屏東參訪全球第一座民間熱帶植物保育園區「辜嚴倬雲植物保種中心」，並邀請保種中心參與台中花博盛會及2020世界蘭展，期盼透過兩場國際級展覽的合作，結合民間能量，讓世界看到台灣努力的成果，推廣生態保育意識及永續發展理念。

林佳龍與市長夫人廖婉如、市府農業局長王俊雄、水利局長周廷彰、花博辦公室執行秘書范世億等人前往辜嚴倬雲植物保種中心，在保種中心執行長李家維導覽下，參觀培育多樣豐富物種的園區，雙方並交流討論2018台中花博、2020世界蘭展的規畫。

林佳龍說，台灣擁有奠定植物保育基礎的保種中心，他感到與有榮焉，台中明年將舉辦世界花卉博覽會，以爭取舉辦2020世界蘭展為目標，因此特別邀請保種中心參與台中花博及世界蘭展，台灣既有基礎合作打造花博盛會，將深化這場饗宴所具有的意義，期待雙方合作。

「舉辦大型活動不只為了提倡觀光旅遊，更在於傳遞為地球盡一份心力的永續價值」，林佳龍強調，這也正是台中花博在籌辦過程中，為保育石虎棲地而調整場地的原因。

他也分享，台中花博著重人與自然、土地間的關係，希望呈現生態多樣性，因此以「聆聽花開的聲音」為宣傳標語，期待人們用心聆聽土地欲傳達的訊息，敞開心門，產生共鳴。

李家維表示，植物具備多種感官的感受力，透過多種感官體驗世界，植物也能聽見世界的聲音。

農業局指出，辜嚴倬雲植物保種中心於民國96年，由台泥企業集團前董事長辜成允及其母辜嚴倬雲的大力支持下成立，是全球第一座民間熱帶植物保育園區，致力於保育全世界熱帶及亞熱帶植物，目標為2020年以前累積保存達3萬種熱帶植物，平常不對外開放，僅供學術機關、學校、植物園間交流研究。

在行政院科技部「全球熱帶植物種源保育計畫」支持下，保種中心截至去年11月止，已成功培育3萬357種來自世界各地的熱帶植物，成為世界第一的活體植物蒐藏園區，蘭科、鳳梨科、秋海棠科及蕨類植物的收藏量更是世界之最，一舉讓台灣躍居全球植物保育及研究重鎮。

(中時)